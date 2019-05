Napoli, marijuana per il concertone antagonista di piazza Dante: arrestati cinque spacciatori africani

Giovedì 2 Maggio 2019, 11:27

Nel corso di controlli predisposti ed effettuati nel centro storico e nelle adiacenze di piazza Dante in occasione del concerto del prmo maggio, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Centro hanno tratto in arresto cinque stranieri (quattro del Gambia e una di Capo Verde) per spaccio e detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.Nel corso di perquisizione nella casa della 38enne, al vico San Demetrio, i militari dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato 330 grammi circa di marijuana tenuti in mezzo agli alimenti nel frigorifero. In giro per la casa, invece, c’erano 185 euro in denaro contante ritenuti provento di attività di spaccio, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.