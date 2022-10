Napoli, trovato con 26 grammi di marijuana: arrestato pusher 25enne

Ieri pomeriggio i falchi della squadra mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato nei pressi di un autolavaggio di via San Cosmo interno mercato Ricoli un uomo che, in cambio di una banconota, stava per cedere un involucro ad una persona dopo averlo prelevato dal sottosella di uno scooter.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di una bustina contenente marijuana, di due banconote da 5 euro e della chiave del ciclomotore da cui aveva prelevato l’involucro; inoltre, sono stati rinvenuti nel vano sottosella altri 8 involucri contenenti la stessa sostanza per un peso di circa 26 grammi.

S.P., 25enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.