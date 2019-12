È stato arrestato l'uomo che questa mattina ha accoltellato marito e moglie a San Giovanni dopo una discussione legata ai confini dei loro terreni.

L'uomo, Giovanni Sabatino, 83enne di Cercola, ha assalito due coniugi di Portici, entrambi 73enni, in corso Protopisani, a San Giovanni a Teduccio, per poi fuggire a bordo della sua auto: è stato arrestato a Fondi, in provincia di Latina, dai carabinieri del nucleo operativo di Poggioreale e della stazione di San Giovanni a Teduccio.



Ultimo aggiornamento: 19:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA