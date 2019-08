Venerdì 23 Agosto 2019, 13:59

Gli agenti dell'ufficio prevenzione generale della questura di Napoli sono intervenuti, su segnalazione della sala operativa, nel quartiere Scampia, dove hanno bloccato un uomo che aveva aggredito la moglie in presenza dei figli minori.La vittima già nel maggio di quest'anno aveva denunciato l'uomo. Il 41enne è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali e nei suoi confronti è stata disposta la misura dell'allontanamento dalla dimora familiare.