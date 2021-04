Aggredisce la moglie e la nuora, marito violento arrestato al rione Sanità

Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale sono intervenuti in vico Canale ai Cristallini per una segnalazione di lite familiare.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato un uomo in evidente stato di agitazione che stava incendiando il materasso della camera da letto e, dopo aver spento le fiamme, l’hanno bloccato accertando che, poco prima, aveva aggredito la moglie e la nuora.

G.C.,42enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate nonché denunciato per danneggiamento seguito da incendio e lesioni personali.