Ai domiciliari, picchia la moglie: arrestato dalla polizia a Napoli

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in via Carlo Miranda sono stati avvicinati da una donna ferita al volto che ha raccontato di essere stata aggredita dal marito e di essere da tempo vittima di comportamenti violenti dell’uomo. I poliziotti, dopo averla soccorsa, si sono recati presso la sua abitazione dove hanno trovato il coniuge, F.R., 29enne napoletano sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, e lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA