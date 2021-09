Aggredisce la moglie in casa, arrestato a Napoli: aveva il divieto di avvicinarsi alla donna

Stanotte gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in vicoletto II° Politi nei Quartieri spagnoli presso un’abitazione per una lite familiare. I poliziotti sono stati avvicinati da una donna che ha raccontato di essere vittima di comportamenti violenti del marito il quale, già in altre occasioni, l’aveva aggredita per futili motivi; gli operatori, dopo aver richiesto l’intervento del 118 per soccorrerla, hanno rintracciato l’aggressore a casa della sorella e hanno accertato che era sottoposto a un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa emesso il 24 agosto. L’uomo, un 37enne con precedenti di polizia, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e denunciato per inottemperanza al provvedimento cui è sottoposto.

