I carabinieri del nucleo operativo di Napoli stella hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti, 35enne del posto già noto alle forze dell’ordine.I militari dopo un breve servizio di osservazione hanno notato il giovane cedere alcune dosi a dei “clienti” dopo averle prese da un calzino nascosto sotto una scala di metallo in via Ghisleri. I militari hanno bloccato il 35enne e perquisito. Era in possesso della somma in contante di 138 euro poi sequestrata perché ritenuta provento dell’attività illecita. Nascondeva, inoltre, diverse tipologie di stupefacenti: 11 dosi di cobret, 12 dosi di cocaina, 2 dosi di crack e 7 dosi di eroina, il tutto già pronto per la vendita. Il 35enne è stato tradotto in carcere su disposizione dell’autorità giudiziaria