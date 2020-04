Uno straniero di origine marocchina, è stato soccorso dal 118 questa mattina, su via Gianturco, a Napoli. L'uomo che ora è in gravi condizioni, giaceva sanguinante a terra a causa di numerose ferite lacero contuse in varie parti del corpo, compresa la testa.

Durante la prima assistenza fornita alla vittima, gli operatori dell'ambulanza hanno cercato di stabilizzare le condizioni dell'uomo che presentava ferite da accoltellamento al torace, alle gambe, al collo e sul capo.

LEGGI ANCHE Coronavirus, muore ad Acerra anziano contagiato in ospedale a Pozzuoli

Lo straniero è stato trasportato in codice rosso all'ospedale del Mare dove è attualmente ricoverato ma, per il momento, non si è a conoscenza di cosa possa essergli accaduto. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri di Napoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA