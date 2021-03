Napoli, marocchino tenta di sfondare la vetrina di un bar a corso Garibaldi: arrestato

Su disposizione della centrale operativa, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale sono intervenuti in via Carbonara per la segnalazione di una persona intenta a spacciare droga.

I poliziotti, una volta sul posto, hanno individuato e bloccato l’uomo, identificato per G.G., 25enne napoletano con precedenti di polizia, trovandolo in possesso di quattro involucri con 1 grammo circa di cocaina e lo hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Stanotte, inoltre, gli operatori sono intervenuti in corso Garibaldi per una segnalazione di furto all’interno di un’attività commerciale e, giunti sul posto, hanno bloccato un uomo che aveva cercato di sfondare la vetrina di un bar con un sasso.

Tarik Ghouati, 31enne marocchino, è stato arrestato per tentato furto aggravato e denunciato per evasione poiché si era allontanato dal proprio domicilio di Acerra dove è sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio.