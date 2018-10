Napoli martoriata dal maltempo, ma lei gira in costume sul Lungomare

Lunedì 29 Ottobre 2018, 22:08

È stata una giornata difficile per Napoli, martoriata dal maltempo che ha provocato tanti disastri e anche un morto. E già nella mattinata sui social network erano cominciati a circolare decine di video che documentavano i danni provocati soprattutto dal vento: raffiche arrivate a superare i cinquanta chilometri orari, che hanno provocato cadute di alberi, crolli di cornicioni e distaccamenti di tetti delle case. Ma tra tutti quei video, che raccontano la drammaticità del momento vissuto dalla città, ce n’è uno bizzarro di cui è protagonista una ragazza, ripresa mentre si diverte con la pioggia e il vento sul Lungomare, vestita solo di un costume intero e una giacca.Il filmato è stato girato dal fidanzato della donna, che attiva la camera dello smartphone mentre è in macchina e avanza lento nel traffico di via Partenope. Dall’audio s’intuisce che l’uomo sta cercando di scovare con lo sguardo la ragazza per recuperarla. E a un certo punto l’occhio elettronico del cellulare intercetta il fisico procace di lei, che, incurante delle condizioni atmosferiche e coperta solo da un costume intero e una giacca, se ne sta a braccia aperte ad accogliere pioggia e vento. Poi la donna scorge l’uomo in macchina, scavalca le fioriere che delimitano la corsia e lo raggiunge.In una giornata così drammatica, che ha fatto registrare anche la morte di un ragazzo, causata dalla caduta di un albero, è quantomeno singolare che ci sia qualcuno che abbia vissuto questo disastro con tanta leggerezza.