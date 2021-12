Napoli, sorperso a vendere 4mila mascherine illegali a via Galileo Ferraris: multa di 5mila euro

Gli agenti del reparto di polizia investigativa centrale della polizia locale di Napoli durante l'attività di controllo del territorio per la prevenzione, hanno sorpreso un soggetto della provincia di Salerno che in via Galileo Ferraris stava vendendo circa 4.000 mascherine ffp2 e ffp3 di provenienza ignota.

Al momento del controllo un altro soggetto si allontanava facendo perdere le proprie tracce mentre gli agenti riuscivano ad identificare l’altro venditore e a recuperare la merce che aveva depositato all'interno di un autoveicolo, procedendo al sequestro degli scatoloni contenenti le mascherine, applicando la sanzione amministrativa prevista dalla vigente legge regionale sul commercio, che in questo caso applica una sanzione di 5.000 euro per il pagamento in misura ridotta fermo restando gli ulteriori accertamenti che saranno condotti sui lotti dei prodotti per verificarne l'eventuale illecita provenienza.