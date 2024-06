Napoli, al Maschio Angioino chiusura del convegno nazionale della Società Italiana di Pedagogia

Si conclude a Napoli domani sabato 15 giugno con una mattinata di lavoro ed eventi prima all’Università Partenope in via Acton e poi nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino il convegno nazionale della Società Italiana di Pedagogia. L’evento è organizzato dalla Società Italiana di Pedagogia presieduta da Pierluigi Malavasi con il contributo delle quattro università partenopee Federico II, Orientale, S. Orsola Benincasa, Orientale ed il patrocinio del Comune di Napoli.

Salvare i minori ed il futuro dell’Italia stessa.

Ricerca e progettazione pedagogica per contrastare povertà educative e dispersione scolastica. La Società Italiana di Pedagogia ha fatto incontrare a Napoli esperti italiani e stranieri per un confronto scientifico e programmatico in merito alla drammatica situazione della povertà educativa che colpisce un quarto dei minori nel nostro paese.

La SIPED rilancia da Napoli l’appello del mitico maestro Alberto Manzi che tramite la neonata televisione contribuì all’alfabetizzazione dell’Italia nel dopo Guerra. Non è mai troppo tardi hanno ricordato docenti, operatori, istituzioni proprio come diceva Manzi. Ma non si può indugiare oltre. Uso creativo dei media ed alfabetizzazione social; reti di relazione e servizi integrati con famiglie; agenzie educative, scuole, enti, terzo settore; originali capacità di comprensione e linguaggi.

I minori devono diventare una priorità per l’agenda politica, didattica ed istituzionale per preservare il futuro del paese e scongiurare devianze, emarginazioni, fallimenti esistenziali. Il Presidente della SIPED Pierluigi Malavasi dichiara: «Facciamo nascere a Napoli una grande iniziativa scientifica per comunicare la pedagogia, i progetti di contrasto alle povertà educative e alla dispersione scolastica. Nell'occasione dell'approvazione della Legge n.55 2024 sull'Ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e l'istituzione dei relativi albi professionali».

Dopo le sessioni inaugurali presso la Federico II e l’Orientale e la giornata di venerdì 14 dedicata ai giovani protagonisti della pedagogia contemporanea presso il Suor Orsola, domani sabato 15 giugno a Napoli la giornata conclusiva. Dalle ore 9.00 l’Assemblea della Società Italiana di Pedagogia presso la Parthenope in via Acton. Alle 12.00 la Sala dei Baroni al Maschio Angioino ospiterà la proclamazione dei vincitori del Premio Italiano di Pedagogia 2024 e l’assegnazione dei premi alla carriera. La giuria è composta da Simonetta Polenghi (Presidente), Pierluigi Malavasi (Presidente Società Italiana Pedagogia), Giuseppe Elia, Massimiliano Fiorucci, Loredana Perla, Maria Tomarchio. Alla cerimonia partecipa il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi