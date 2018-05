Napoli, due minorenni bloccati dai falchi con un coltello di 15 centimetri

Giovedì 24 Maggio 2018, 12:10 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2018 12:21

Ieri una pattuglia di falchi ha denunciato un minorenne per porto abusivo di arma. I poliziotti durante attività di controllo del territorio finalizzato al contrasto del fenomeno delle baby gang transitando per la piazza Scipione Ammirato, a Materdei, hanno notato due giovani che alla vista della polizia hanno tentato di allontanarsi. Insospettiti dal loro comportamento, gli agenti hanno deciso di controllarli e uno dei due ha gettato a terra un coltello che nascondeva nella mano destra.Il coltello era del tipo a serramanico di colore nero/grigio, per una lunghezza di 15 centimetri e lama di 7. I due minorenni sono stati affidati ai genitori.