Napoli, Materdei teatro della violenza: maritominaccia moglie con mannaia e viene arrestato

Napoli, quartiere di Materdei: vico della Calce diventa il teatro degli orrori.

Sembrava una semplice segnalazione scaturita da una lite familiare ma così non è stato. Una volta ricevuta la segnalazione, i poliziotti sono giunti sul posto e sono stati avvicinati da due dipendenti di un centro antiviolenza le quali hanno raccontato che, poco prima, erano state contattate telefonicamente da una donna la quale aveva rivelato loro di essere vittima di violenza da parte del marito.

Gli agenti, una volta entrati nell’appartamento, hanno bloccato l’uomo mentre la vittima ha raccontato di essere stata aggredita e minacciata di morte con una mannaia, come già avvenuto in diverse occasioni, per futili motivi anche in presenza dei figli minori. L’uomo, un 32enne nigeriano, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli e minacce aggravate; infine, la mannaia è stata sequestrata.