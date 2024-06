Napoli, il matrimonio sull'autobus di linea: è polemica

C'è chi sceglie foto tradizionali, chi invece preferisce scatti sempre più originali e “creativi” per immortalare il giorno più bello di tutta la vita.

Una corsa alla narrazione del proprio matrimonio, senza particolari interferenze, che talvolta però, può scivolare in situazioni che vanno al di là dei limiti; com' è accaduto ad una giovane coppia di sposi che ha scelto di utilizzare un'autobus di linea come set fotografico.

La scena, immortalata in un video su TikTok, è stata poi commentata dal deputato Francesco Emilio Borrelli, scatenando non poche polemiche.

«Francesco, questa coppia di sposi ferma un bus paralizzando il traffico per fare delle foto utilizzando come set proprio il pullman. Senza parole. Anzi ce le avrei ma è meglio tenerle per me…».

Contrastanti i successivi commenti al video: c'è chi strizza l'occhio alla giovane coppia, assolvendoli in virtù del forte entusiasmo della giornata, chi invece rivolge forti rimproveri, ancora chi ritiene che la scena non sia accaduta a Napoli.

Resta, però l'eccesso di chi insegue sempre più follie per enfatizzare il proprio sposalizio.