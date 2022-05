Napoli, Mattarella e il presidente algerino Tebboune in tour nel Museo di Capodimonte

Visita a Capodimonte per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente dell'Algeria Abdelmadjid Tebboune, arrivati a Napoli nel primo pomeriggio.

Giunti in treno, si sono recati a Villa Rosebery, residenza presidenziale di Posillipo, prima di trasferirsi al Museo e Real Bosco di Capodimonte per visitare la mostra «Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli».

I due Capi di Stato sono stati accolti dal direttore del Museo, Sylvain Bellenger, dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e dal prefetto di Napoli Claudio Palomba. Mattarella è tornato a Capodimonte a 3 anni di distanza dalla sua ultima visita per la mostra «Caravaggio a Napoli» insieme alla figlia Laura e il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico. Dopo Capodimonte, i due Presidenti si recheranno all'Aeroporto militare di Capodichino, dove il Tebboune partirà per rientrare in Algeria. Mattarella invece si recherà a Nusco, in provincia di Avellino, per i funerali di Ciriaco De Mita.