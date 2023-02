Una protesi bionica ha restituito il futuro e il sorriso a Mattia. La storia del 21enne napoletano, vittima di un incidente stradale dopo il quale aveva subito l'amputazione di un braccio, ha avuto un lieto fine ma la sua scommessa più grande, ora, è dare speranza a chi, come lui, si è ritrovato a cambiare completamente vita. Il braccio hi- tech che consente praticamente ogni tipo di movimento all'arto, rappresenta un record italiano sul fronte della tecnologia protesica e un primato napoletano per la partnership tra l'azienda costruttrice della protesi, la Ottobock Soluzioni Ortopediche, e l'Asl Napoli 1 Centro che ha sovvenzionato totalmente la dotazione artificiale.



«Ho dovuto subire l'amputazione trans-omerale del braccio sinistro, vivendo una condizione fisica e psicologica veramente difficile ma la protesi mi ha permesso di tornare alla normalità». Mattia Franzese parla con serenità della sua nuova vita perché il braccio artificiale gli ha permesso di «recuperare almeno l'80% delle attività quotidiane, compreso sport e hobby». Il 21enne che la notte tra il 25 e il 26 dicembre 2021 perse l'arto e fu operato all'ospedale Cardarelli ha iniziato a luglio 2022 il suo percorso riabilitativo per l'adozione della protesi, finanziata dal Distretto 27 dell'Asl partenopea con una delibera ad hoc sottoscritta dal direttore distrettuale Raffaele Iandolo e dal direttore generale Ciro Verdoliva per integrare le spese previste, in questi casi, dai decreti ministeriali. «Prima di utilizzarla, ho passato circa 6 mesi senza protesi che sono stati fondamentali per il mio adattamento alla vita e alla normalità» ha spiegato Matteo, precisando che «sono stati mesi traumatici e pieni di difficoltà, affrontate e superate, grazie all'adozione della protesi bionica».

APPROFONDIMENTI Chat Gpt, il tool di intelligenza artificiale che scrive al posto nostro Protesi ai denti, possono permettersela solo due anziani su dieci





La protesi ultratecnologica è stata costruita su misura dalla Ottobock Soluzioni Ortopediche che ha seguito il 21enne anche nel suo percorso riabilitativo educando il giovane all'uso dell'arto che consente di afferrare oggetti delicati, senza il rischio di romperli e, al tempo stesso, in altri casi, permette di ottenere una presa forte e decisa. Il braccio tecnologico composto dal gomito "Dynamic Arm" dotato di flesso-estensione e dalla mano "MyoHand VaryPlus Speed", è comandato da due elettrodi, posti sul bicipite e sul tricipite che, attraverso diverse tipologie di contrazioni muscolari, permettono a Mattia di agire separatamente su differenti movimenti. Non solo. La portata rivoluzionaria della protesi riguarda anche la calibratura della forza e della velocità dei movimenti, proporzionali all'impulso mioelettrico sprigionato da chi la utilizza. In pratica, la protesi hi-tech, consente una moltitudine di movimenti del polso, del braccio e della mano con una presa tridigitale e, dunque, con il movimento attivo di tre dita che hanno restituito a Mattia «autonomia e totale indipendenza».



La sfida di Mattia, studente di Design e Comunicazione, non è solo «la rivincita personale per essere tornato a vivere la quotidianità, giocare a calcio e persino fare box con l'obiettivo della disciplina paralimpica» ma si tratta di «dare speranza e forza a chi ha subito una menomazione e teme di non poter più avere una vita normale». «Il mio obiettivo è utilizzare protesi sempre più performanti e aiutare l'azienda e i suoi utenti a colmare la differenza, lo scetticismo e il pregiudizio tra "normodotati" e "protesizzati"» conclude il 21enne che ringrazia tutti gli operatori sanitari e gli "angeli custodi" del 118 che lo soccorsero.