Sabato 3 Novembre 2018, 11:11 - Ultimo aggiornamento: 03-11-2018 11:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel corso di un'operazione di controllo i carabinieri hanno identificato a Napoli 1.240 le persone, di cui 390 erano note alle forze dell'ordine. Sei sono state segnalate per uso personale di stupefacente: sequestrati in totale 6 grammi di hashish e 3 di marijuana. Inoltre sono 168 le contravvenzioni al codice della strada contestate per lo più per mancanza di copertura assicurativa e guida senza casco; sospesi dalla circolazione 33 auto e scooter sottoposti a fermo o sequestro amministrativo.