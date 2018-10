Sabato 27 Ottobre 2018, 15:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Controlli straordinari per il contrasto all'illegalità diffusa sono stati effettuati dai carabinieri delle compagnie cittadine, del Nucleo radiomobile e del reggimento Campania con 1.212 persone controllate, 345 sono risultate con precedenti. Una nella zona del centro di Napoli per furto al suo datore di lavoro, la seconda per detenzione di armi clandestine ai Camaldoli, la terza per una serie di rapine a donne di Capodimonte e due per spaccio di droga al rione Traiano. Sono 17 le persone denunciate in stato di libertà per reati vari e nove giovani segnalati per detenzione per uso personale di cocaina, hashish e marijuana.Sono 10 le prostitute cinesi fermate dai carabinieri della Compagnia Stella mentre sostavano a bordo strada di su via Lucci alla ricerca di clienti, 7 sono risultate in regola con le norme sull'immigrazione e sono state invitate ad allontanarsi dopo le formalità rito. Le altre 3 non lo erano e a loro carico è stata avviata la procedura amministrativa per l'espulsione dal territorio italiano.Sono 18 i parcheggiatori abusivi controllati e sanzionati. Altri 9 oggetto di ordine di allontanamento, 183 le violazioni al Codice della Strada perseguite. Tra queste 45 riguardano la circolazione su auto o scooter senza copertura assicurativa e 17 la circolazione come conducente o passeggero di mezzi a due ruote senza calzare il casco, con la sottoposizione a sequestro o fermo amministrativo di 62 mezzi.I carabinieri della compagnia Vomero hanno arrestato per 3 rapine aggravate, un 50enne del vico Chiesa già noto alle ffoo, raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Napoli.Le indagini hanno portato all'emissione del provvedimento restrittivo partono dall'acquisizione di immagini registrate da sistemi di videosorveglianza. I militari hanno accertato che in sella a uno scooter aveva avvicinato auto in sosta con a bordo donne e dopo averle affiancate, paventando il possesso di un arma che non avrebbe esitato a usare o brandendo un coltello a serramanico, aveva costretto le vittime a consegnare gli oggetti di valore in possesso: gioielli, fedi nuziali, denaro contante e telefonini. Accertata la sua responsabilità in ordine a 3 distinte rapine consumate a Capodimonte nel mese di maggio ai danno di altrettante donne. L'arrestato è stato portato a Poggioreale.I carabinieri della compagnia di Bagnoli nel corso di un servizio antidroga sul viale Traiano hanno arrestato in flagranza di reato un 22enne, incensurato e un 18enne, già noto alle forze dell'ordine. Entrambi sono stati sorpresi nell'atto di cedere una dose di droga a un 39enne della zona. Le successive perquisizioni personali hanno portato al rinvenimento e sequestro di circa 10 grammi di hashish e 6 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, denaro in banconote di vario taglio per 90 euro ritenuto provento dell'attività illecita.