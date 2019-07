Napoli, maxi blitz contro gli abusivi: denunciati due parcheggiatori a Posillipo

Sabato 27 Luglio 2019, 15:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Negli ultimi due fine settimana, gli agenti del commissariato Posillipo hanno denunciato due persone colte reiteratamente a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo.I due uomini sono stati notati in via Manzoni, nei pressi dell’ospedale Fatebenefratelli, dove già erano stati già stati sanzionati per l’esercizio di tale attività.A entrambi è stato notificato l’ordine di allontanamento.