Napoli, maxi blitz nella movida del Vomero: identificate 194 persone

Domenica 20 Ottobre 2019, 15:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella serate di venerdì e sabato, gli agenti del commissariato Vomero e del reparto prevenzione crimine hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio per contrastare il fenomeno della movida violenta nel quartiere Vomero.I numerosi posti di controllo, effettuati in piazza Immacolata, piazza Vanvitelli, via Scarlatti, via Aniello Falcone e via Luca Giordano, hanno consentito di identificare 194 persone di cui 32 con precedenti di polizia e di controllare 84 veicoli, due dei quali sono stati sequestrati amministrativamente poiché sprovvisti di copertura assicurativa; sono state inoltre elevate cinque contravvenzioni al codice della strada per veicoli sprovvisti di revisione e per una patente scaduta che è stata ritirata; sono state inoltre controllate 10 persone sottoposte a misure cautelari e di prevenzione.Sono state denunciate tre persone sorprese ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo in via Aniello Falcone e via De Bustis: uno dei quali già colpito da Dacur emesso dal questore di Napoli. Altre due persone sono state denunciate per possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere: uno trovato in possesso di un coltello con una lama di 8 cm ed un altro per una mazza da baseball. Inoltre, due minori sono stati denunciati per possesso di sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish - che è stata sequestrata - e otto minori sono stati riaffidati ai genitori.Infine, in piazza Immacolata, un 18enne, intento a scambiare sostanza stupefacente con alcuni minori, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e gli sono stati sequestrati circa 3 grammi di hashish già confezionato e la somma di 70 euro.