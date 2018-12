Napoli, maxi blitz della polizia al rione Sanità: sequestrate pistola e cartucce

Venerdì 21 Dicembre 2018, 19:42

Maxi blitz della polizia nel rione Sanità: impegnati gli agenti del commissariato San Carlo Arena con numerose pattuglie del reparto prevenzione crimine Campania.Nel corso dell’attività sono state effettuate perquisizioni, controlli e sequestri di droga, armi e sigarette. In particolare, in uno stabile di vico San Felice, è stata rinvenuta e sequestrata una pistola Girsan, completa di caricatore e 70 cartucce di vario calibro. L’arma è ora nelle mani della polizia scientifica per i rilievi balistici. Sono state denunciate tre persone del quartiere per possesso di droga. Sequestrati 6 grammi di cocaina, 21 grammi di hashish ed altri 18 circa di marijuana. Infine un uomo è stato denunciato in quanto trovato in possesso di circa 3 kg di sigarette di contrabbando mentre un giovane è stato deferito per possesso di un coltello.