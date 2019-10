Napoli, maxi blitz al rione Sanità: ​elevate 14 contravvenzioni al codice della strada

Venerdì 4 Ottobre 2019, 11:14

Gli agenti del commissariato San Carlo Arena e del reparto prevenzione crimine Campania, con il supporto di personale della polizia locale di Napoli, hanno effettuato un’operazione di Alto impatto nel quartiere Sanità, con posti di controllo tra piazza Sanità, piazza Totò, via Vergini, via Arena alla sanità e nelle strade adiacenti.I poliziotti hanno eseguito sei perquisizioni domiciliari, quattro controlli presso sale giochi e 21 controlli a persone sottoposte a misure di prevenzione e detenzione.Sono state identificate 118 persone, di cui 27 con precedenti di polizia, e controllati 99 veicoli.Sono state elevate 14 contravvenzioni al codice della strada; sono stati sottoposti a fermo amministrativo due ciclomotori poiché i conducenti non avevano mai conseguito la patente di guida, e altri cinque sottoposti a sequestro amministrativo poiché sprovvisti di copertura assicurativa.