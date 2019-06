Napoli, maxi blitz nella movida del Vomero: sequestri e multe per migliaia di euro

Domenica 9 Giugno 2019, 13:21

Nei controlli che si sono protratti fino a notte fonda, gli agenti dell’unità Vomero hanno elevato 212 verbali per varie violazioni al codice della strada in via Aniello Falcone mentre in via Cilea e tra piazza Vanvitelli, via Bernini, piazza Fanzago e viale Michelangelo i vigili hanno contravvenzionato 159 veicoli.I controlli sul rispetto del nuovo regolamento sale giochi hanno permesso di sanzionare attività fuori orario in piazza Muzii, al corso Vittorio Emanuele, in via Leopardi, in via Porpora e in via De Ruggiero. Sul fronte dei controlli per il corretto smaltimento dei rifiuti è stata verbalizzata un’attività di salumeria sita in via Gigante, un’attività di cibi d’asporto in via Pitloo, quattro supermercati in via Rossini, via Falcomatà, via Abate e in via Luca Giordano, due pizzerie in via Gigante e un’altra in via Falcomatà, un bar in piazza Immacolata e due ristoranti in via Tino da Camaino e via Caldieri.Sono state poi elevate sanzioni per un ristorante in via Doria e un bar in via Martini perché avevano installato le tabelle pubblicitarie senza alcuna autorizzazione. In via Bernini, per il titolare di un’attività di take away è scattata la sanzione per occupazione abusiva di suolo pubblico perché aveva posizionato tavoli e sedie sul marciapiede senza essere in possesso di alcun titolo. Stessa infrazione è stata contestata anche al titolare di un pub in piazza degli Artisti.Ancora, in piazza degli Artisti è stata sequestrata la merce a un venditore abusivo di frutta e verdura perché gli alimenti erano a contatto con gli agenti atmosferici e pertanto dannosi per la salute dei consumatori. Stesso provvedimento, con relativo sequestro della merce e distruzione, per altri quattro venditori abusivi di frutta e verdura in piazza Medaglie d’Oro, piazza Immacolata, via Jommelli e via Menzinger.Gli agenti del gruppo intervento territoriale hanno anche denunciato in stato di libertà tre persone per guida in stato di ebbrezza. In particolare, una di queste è stata trovata alla guida di un autoveicolo con un tasso alcolemico due volte superiore a quello consentito dalla legge dopo aver provocato un sinistro stradale. In tutti e tre i casi, la patente di guida è stata ritirata e i veicoli sono stati fermati.