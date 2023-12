Napoli, maxi sequestro di sigarette di contrabbando contraffatte

Maxi sequestro di sigarette di contrabbando contraffatte nel quartiere Piscinola di Napoli dove il Gico del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza che arrestato due persone.

Complessivamente sono state trovate su un furgone e in un deposito 1100 chilogrammi di «bionde» che avrebbero fruttato un guadagno stimato in 150mila euro. In manette sono finiti l'autista del furgone, notato e pedinato dai finanzieri, e il proprietario di un deposito dove il veicolo si è poi diretto per caricare le sigarette.

I militari hanno atteso che il furgone uscisse dal deposito per sottoporlo a un controllo ma il conducente è fuggito. È stato fermato dopo un inseguimento: trasportava 13 cartoni contenenti 650 stecche di tabacchi lavorati esteri contraffatti, del peso di 130 Kg, con i simboli di note marche di sigarette estere.

D'obbligo, a questo punto, la perquisizione nel deposito dove è stata trovata quasi una tonnellata della stessa tipologia di sigarette.