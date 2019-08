Napoli, maxi sequestro di giocattoli cinesi fuorilegge: ​sotto chiave 2,5 milioni di pezzi

Martedì 27 Agosto 2019, 09:46 - Ultimo aggiornamento: 27-08-2019 10:00

Circa due milioni e mezzo di oggetti non sicuri e, in alcuni casi, anche contraffatti sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in due distinte operazioni condotte nei comuni di San Giorgio a Cremano e Casoria, nel Napoletano.A San Giorgio a Cremano i militari delle Fiamme Gialle in un negozio gestito da un cittadino cinese hanno rinvenuto circa 1,2 milioni di oggetti (prevalentemente giocattoli, decorazioni e clip adesive) privi delle informazioni e delle caratteristiche previste dal codice del consumo. Gli investigatori hanno inviato una segnalazione alla Camera di Commercio.A Casoria, invece, vi erano 1,25 milioni di oggetti non sicuri e 1.157 oggetti contraffatti, tra orologi, bracciali e giocattoli. All'interno dello stesso locale è stata rinvenuta anche della sostanza stupefacente: 30 grammi di marijuana già suddivisi in dosi. Due persone sono state denunciate all'autorità giudiziaria.