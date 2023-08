«Voglio giustizia per mia figlia». È l’appello della madre di Maya Gargiulo, la 15enne napoletana che l’8 agosto del 2020 fu investita mentre attraversava con un’amichetta in via Giovanni Gussone, a distanza di una manciata di metri da via Foria. L’impatto con una Smart guidata da un 21enne, all’altezza dell’incrocio con via Bernardo Tanucci, ferì gravemente l’amica e fu fatale per Maya che perse la vita sul colpo. Fino a oggi, il ricordo della giovane è rimasto vivo non solo per i suoi familiari ma anche per i tanti compagni di scuola e gli amichetti del quartiere che più volte le hanno dedicato pagine sui social e iniziative commoventi. Dai sit-in con il lancio dei palloncini in suo ricordo alla raccolta di bigliettini con un pensiero da inviarle, sono stati tanti i modi per non interrompere un legame di amicizia definito “speciale e profondo” dai coetanei della 15enne che non l’hanno mai dimenticata.

APPROFONDIMENTI Maya, un anno dopo a Napoli piazza insicura e buia: «Fu omicidio stradale» Maya investita e uccisa a Napoli, il conducente negativo a test alcol e droga Napoli, Maya morta investita. C'è la denuncia dei vigili: «Niente strisce e segnaletica»

Così, qualche giorno fa, in occasione della data che ha segnato un altro anno trascorso dal giorno della tragedia, Maya è stata nuovamente ricoperta da una cascata di affetto e amicizia sui social dove amici e conoscenti l’hanno ricordata con messaggi e dediche. A distanza di tre anni dalla tragedia che fu seguita dalle proteste di amici e parenti di Maya per sensibilizzare sul tema della sicurezza stradale in città, la vicenda giudiziaria non si è conclusa. «Da tre anni aspettiamo che sia fatta giustizia ma temiamo che non sarà così» confessa la mamma di Maya, Daniela Pennino, che racconta il suo dolore a Il Mattino.

A chi rivolge il suo appello?

«Alle istituzioni e ai giudici affinché sia fatta giustizia e non debba trascorrere altro tempo. Sono tre anni che, insieme agli altri familiari, aspettiamo la conclusione del procedimento giudiziario affinché chi è stato responsabile della morte di Maya ne paghi le conseguenze. Ho subito un lutto per la perdita di mia figlia ma questa attesa è come morire una seconda volta e sarà così anche se non ci sarà la punizione adeguata per chi ha commesso un assassinio».

Lei non considera quanto accaduto un incidente stradale?

«Gli incidenti stradali purtroppo accadono e si tratta di eventi in cui non sempre c’è una responsabilità da parte di chi si ritrova a commetterli ma, nel caso di mia figlia, non la penso in questo modo».

Come andarono i fatti?

«L’auto procedeva su un rettilineo e le ragazze stavano attraversando sulle strisce pedonali, anche se era notte e l’illuminazione poteva essere limitata, è impossibile che non siano state viste. Ovviamente lascio fare alla giustizia il suo corso ma sono convinta che alcuni investimenti siano equivalenti ad assassinare le vittime, proprio come è accaduto a mia figlia».

Cosa la preoccupa di più?

«Mi preoccupa la richiesta di patteggiamento e la possibilità che potrebbe non esserci la galera per chi è stato responsabile dell’accaduto. I fatti sono che una ragazzina di 15 anni non potrà mai più crescere e avere un futuro. Spero che nel prendere decisioni su questa vicenda giudiziaria ci sia sensibilità e la capacità di immedesimarsi nel dolore che è stato provocato a tutta la famiglia di Maya. Spero di non rimanere delusa dalla giustizia».

Come sono trascorsi per lei questi tre anni?

«Dopo la morte di Maya, fui contattata dalla famiglia dell’investitore. Le loro furono parole di scuse e cordoglio per il dolore provocato ma, successivamente, l’atteggiamento cambiò totalmente quasi come se fossero diventati loro le vittime della situazione».

Per quale ragione secondo lei?

«Francamente non lo so. In ogni caso, anche per questo motivo credo che la legge dovrebbe adeguarsi e tutelare veramente le famiglie di chi ha perso un figlio o un parente a causa di un investimento. Ma comunque devo dire che quello che mi ha fatto andare avanti in questi tre anni, oltre all’amore e alla cura del mio secondo figlio, il fratello di Maya, è la voglia di giustizia per mia figlia. Una giustizia che devo ottenere, lo devo anche lei. Non è giusto che chi le ha strappato la vita continui a vivere come se nulla fosse successo».

Le amiche di Maya sono ancora molto presenti nella sua vita? Vi incontrate spesso?

«Avevo un bellissimo rapporto con tutte le amiche di mia figlia quando Maya era viva e continua ad essere così, anche con le loro famiglie, ci sentiamo e ci vediamo anche molto spesso. Lei era amata da tutti e dopo la tragedia, parecchi amici si sono tatuati il nome di mia figlia e, ogni giorno, mi fanno sentire la loro vicinanza. Ci sentiamo al telefono e ci videochiamiamo. Come me, si aspettano che sia fatta giustizia e, nel loro caso dal momento che sono così giovani, è ancora più importante l’esempio che lo Stato dovrebbe dare responsabilizzando chi sbaglia».

Da agosto 2022 a oggi, ci sono stati 10 investimenti pedonali mortali a Napoli. Cosa ne pensa?

«Ci vuole una maggiore sicurezza stradale e sono sempre più convinta che l’automobile sia come una pistola puntata, pronta a sparare. Per questo, credo che la legge dovrebbe cambiare persino per quanto riguarda l’età a cui conseguire la patente, visto che a 18 anni probabilmente non si è ancora abbastanza maturi soprattutto nella società di oggi. Anche io sono stata investita, due volte, mentre ero in bicicletta. Pratico il ciclismo e faccio parte di un gruppo di bikers ma posso affermare che Napoli è una città veramente pericolosa per mancanza di piste ciclabili e, in generale, per mancanza di sicurezza stradale a cominciare dalle condizioni di molte carreggiate».

Un ricordo di Maya.

«Maya era una brava ragazza, semplice e senza grilli per la testa. La ricordo sempre con le sue scarpette da ginnastica e i pantaloncini ma soprattutto aveva una sorriso per tutti. Aveva tanti amici che le volevano e le vogliono ancora un gran bene. Amava gli animali e aveva la passione per il calcio ed il ballo. Maya era una 15enne piena di sogni che non si potranno mai realizzare».