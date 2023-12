Nel pomeriggio di oggi i carabinieri del Vomero sono intervenuti al Cardarelli per un'aggressione al personale sanitario.

Nel reparto di medicina interna, due dottori sono stati aggrediti e insultati dal figlio di un paziente in degenza.

Non sono ancora chiare le motivazioni e si è in attesa dei referti. Le denunce non sono state ancora formalizzate.