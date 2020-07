Medici sulle ambulanze: tagli in busta paga a Napoli, è fuga

LEGGI ANCHE

Arrivano tagli in busta paga per i medici convenzionati del 118: è fuga dal servizio. Sulla testa degli eroi rimasti senza bonus per il Covid, sui camici bianchi quotidianamente in prima linea per salvare vite, su chi per amore del proprio lavoro e per alto senso del dovere sfida non solo grandi responsabilità ma anche le sberle e insulti rimediati per strada da incivili e delinquenti di ogni risma, cade ora la scure della burocrazia.. Il semaforo rosso è scattato nella Asl Napoli 1 ma sono interessate anche altre aziende sanitarie campane che impiegano nel 118 personale convenzionato. Il taglio orario, moltiplicato per le 168 ore di lavoro prestate ogni mese, si traducono in 866 euro mensili da sottrarre ai 3200 euro netti percepiti ogni 30 giorni. Al danno si aggiunge la beffa dei recuperi: dal 2005 bisogna restituire le cifre già incassate: in totale fanno dai 60 agli 80 mila euro trattenuti sullo stipendio. In pratica paga dimezzata. A Napoli sono una sessantina ad alzare bandiera bianca, pronti ad andare via e lasciare ma in tutta la Regione se ne contano centinaia.Antonella Barbi, medico del 118 della postazione Crispi, è tra questi.Uno di quei camici bianchi che il 118, a metà degli anni Novanta, lo hanno visto nascere dopo il battesimo nel 1992. «Lasciai la Medicina generale e la Continuità assistenziale racconta sfinita, alle 19, dopo un interminabile turno iniziato ieri mattina col soccorso al trentenne di Pianura finito nel dirupo di via Petrarca e dopo altri due codici rossi soccorsi per accidenti cerebrovascolari per inseguire una grande passione. Questo lavoro mi piace ma oggi, anche se ho salvato tre persone, sono nera di rabbia. Non è possibile andare avanti così. Siamo in prima linea ma nessuno ci cura. Siamo la cenerentola della Sanità. Questo servizio, in queste condizioni, non regge più. Siano pochi, sfiduciati e stanchi. La motivazione la dà anche la gratificazione. E invece dei premi arrivano i tagli. La situazione è insostenibile. Nessuno vuole più lavorare sulle autoambulanze».«Su 140 in pianta organica almeno 40 colleghi sono impiegati nei pronto soccorso. Nessuna postaziona ha i 6 medici previsti e molti mezzi sono demedicalizzati». Molti medici sono impiegati anche in altro modo: per il trasporto dei dializzati ad esempio, per i tamponi e soprattutto nei pronto soccorso. Molti sono transitati da dipendenti nelle Medicine dei presidi ospedalieri, nell'assistenza domiciliare, nella Centrale del 118. «I colleghi - diceleader regionale del sindacato rianimatori, responsabile della centrale 118 - meritano di essere inquadrati con garanzie e tutele. Sono una risorsa preziosa da valorizzare e non penalizzare. Nodi da affrontare e sciogliere in sede sindacale ai tavoli di contrattazione». «La Regione conclude Antonella Barbi in qualità di delegata Cisl - deve intervenire e mettere subito le mani sul nostro contratto. Regione e sindacati devono rifondare questo servizio, solo Il Governatore può aiutarci. Se si vuole il 118 campano può essere salvato». Sulla stessa lunghezza d'onda la Cimo, l'Anaao e il Suaes.Veniamo all'indennità negata: l'importo di 5,16 euro (all'epoca 10 mila lire) per ogni ora di servizio prestata, era prevista come remunerazione aggiuntiva al trattamento economico di base. Parliamo del 1999 ed era concepita come incentivo transitorio ai medici del 118. Nel nuovo contratto di lavoro della medicina generale nel 2005 (ancora in vigore) i compensi orari diventano però onnicomprensivi.. La ciambella di salvataggio potrebbe giungere a fine luglio quando si riunisce il tavolo per la contrattazione regionale integrativa. Per la Medicina di base e la Continuità assistenziale la partita è stata già chiusa ma il 118 è per ora rimasto al palo.