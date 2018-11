CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 24 Novembre 2018, 22:53

C’è sofferenza al pronto soccorso del Cardarelli: nel più grande ospedale del Mezzogiorno, nell’unico dipartimento di emergenza completo per tutte le discipline, nel centro ospedaliero che ancora oggi è il solo a Napoli, e forse in Campania, in grado di intervenire in ogni tipo di urgenza la squadra di camici bianchi che presidia 24 ore su 24 questo avamposto di salute avverte i segni della fatica e del logoramento quotidiano. Una élite assistenziale stanca, su cui pesa la routine del lavoro ma anche i limiti organizzativi. Non è solo l’adrenalina quotidiana a incidere ma anche l’esiguità delle forze in campo rispetto ai numeri dell’attività svolta e la sensazione di essere un corpo estraneo in un ospedale che, pur nella complessità, affronta altri ritmi e altre dinamiche. Medici in prima linea che, a fronte dell’eccellenza espressa, non sentono riconosciuto il proprio ruolo in alcuni casi e in altri sentono poco ascoltata la propria voce rispetto ai suggerimenti avanzati a più riprese per modificare il peso che grava sulle loro teste e braccia.L’ESODO DI MEDICINegli ultimi tre anni la squadra dei medici del pronto soccorso, prima costituita da 45 unità, è stata rimaneggiata dalla stagione dello sblocco del turn-over. Molti medici precari, ma di grande esperienza, hanno lasciato il pronto soccorso: in totale venti specialisti, solo in parte rimpiazzati.Oggi il pronto soccorso del Cardarelli conta su appena 38 unità. In molti casi gli specialisti che sono andati via hanno vinto un concorso interno in altre discipline nello stesso Cardarelli. O sono approdati nelle Emergency nate nel frattempo al Cto e all’Ospedale del Mare.O ancora migrati verso le prime linee di ospedali di altre province considerate più tranquille e con condizioni di lavoro meno stressanti.