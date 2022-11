Aggressione numero 59 dall’inizio dell’anno. Questa volta insulti e minacce travolgono una dottoressa, medico di base nella zona di via Foria, aggredita, per fortuna solo verbalmente, da un paziente che pretendeva la prescrizione di un esame per il quale mancavano i requisiti richiesti. La denuncia ancora una volta arriva da Manuel Ruggiero, presidente dell’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”, che sulla sua pagina Facebook segnala quasi quotidianamente, con grande attenzione, i casi di violenza ai danni del personale sanitario.

L’ultimo in ordine di tempo risale a mercoledì pomeriggio, intorno alle 17, quando nello studio della dottoressa sono arrivati gli agenti di polizia chiamati d’urgenza proprio da lei quando il diverbio con il suo paziente stava rischiando di andare a finire molto male: «È entrato nel mio studio pretendendo una prescrizione per una “cardiotac” - racconta la dottoressa - esame che tra l’altro aveva anche già effettuato a pagamento. Voleva recuperare i soldi spesi a tutti i costi.

Quando gli ho spiegato che quella certificazione non potevo riconoscergliela, perché l’esame non era necessario, ma soprattutto non rientrava nei parametri che la Asl ci impone, è andato su tutte le furie, urlando, minacciando e insultandomi». Quando la dottoressa ha capito che quel paziente era pronto a usare la violenza pur di ottenere ciò che voleva, è riuscita a afferrare il cellulare che aveva sulla scrivania e a chiamare il 113:

«Solo quando si è reso conto che di lì a poco sarebbe arrivata la polizia, ha capito che forse era meglio andar via e, per fortuna, ha lasciato il mio studio dove ormai non c’era più nessuno. Se ho avuto paura? - risponde la dottoressa - certo che ne ho avuta. E pure tanta. Se avesse voluto quell’uomo avrebbe potuto farmi qualsiasi cosa senza alcuna difficoltà, non ero in condizione di difendermi: la mia unica arma era il cellulare. Sarebbe bastato sottrarmelo per mettermi definitivamente nell’angolo». Non è andata così, meno male, e la dottoressa, dopo aver inoltrato regolare denuncia, ha continuato il suo lavoro.



«L’operato del medico di famiglia, se è possibile, è ancora più arduo. - scrive Manuel Ruggiero sulla sua pagina Fb - Diversamente dai colleghi in servizio nei reparti di Pronto soccorso, non può usufruire della vigilanza privata e nemmeno della vicinanza di un personale sanitario che, se si dovesse rendere necessario, può intervenire in sua difesa».

Tra i commenti al post di “Nessuno tocchi Ippocrate” anche quello di Silvestro Scotti, vicepresidente dell’Ordine di Napoli e leader nazionale della Fimmg, il principale sindacato di categoria della medicina di famiglia, che - prima di tutto - vuole offrire la sua solidarietà alla collega: «Quello che è accaduto è scandaloso. - dice Scotti - Dispiace constatare ancora una volta che si è perso del tutto il rapporto fiduciario, di stima e conoscenza, che di solito si stabilisce tra paziente e medico di base». E poi aggiunge: «La vera responsabilità è di chi non spiega al cittadino che esistono regole ben precise da seguire quando si tratta di rilasciare prescrizioni. Dovrebbe essere il mondo della politica a comunicare il meccanismo, e la burocrazia, che condiziona l’autonomia della medicina generale».



Scotti prende ad esempio proprio la “cardiotac” che ha scatenato la furia del paziente di via Foria: «È un esame radiologico che ha un costo assai elevato - aggiunge - serve a evitare la coronografia, più invasiva e complessa. Ecco, il medico di famiglia non può prescriverlo se non in costanza di una serie di parametri che non stabilisce lui. Anche se è stato uno specialista, pubblico o privato, a dare l’indicazione, c’è un percorso regolamentare ben preciso da seguire». A fargli eco, Nino Pagano, medico di famiglia e coordinatore Aft 1 (aggregazioni funzionali territoriali) del Distretto 33 di piazza Nazionale: «Come al solito è sempre colpa nostra se la prestazione non viene erogata - commenta - e invece a noi viene detto che senza autorizzazione del Mup non possiamo scrivere nulla.

Cos’è il Mup? Un modulo cartaceo, da allegare ad ogni ricetta, in cui dettagliare l’anagrafica del paziente, i dati clinici e la scelta terapeutica e che servirà a monitorare, appunto, l’appropriatezza prescrittiva con possibili sanzioni per gli stessi medici. In sintesi: è la Asl che mette i paletti, che stabilisce i parametri entro i quali possiamo, o meno, concedere farmaci e esami. E vi assicuro che ogni anno la cinghia si stringe sempre di più. Più chiaro di così».