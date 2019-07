«Non voleva pagare il ticket, mi ha picchiata in ospedale»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 18 Luglio 2019, 07:01

Nuova aggressione al pronto soccorso oculistico del Pellegrini. La seconda in 15 giorni. La vittima è una oculista, L.D.P., ancora sotto choc che ha riportato l'incrinatura di una costola e subito insulti di ogni tipo da «un energumeno alto quasi due metri e di corporatura molto robusta. Tutto questo per aver chiesto il pagamento del ticket di 25 euro dovuti quando la prestazione è in codice bianco, priva di urgenza».«Lunedì scorso, in tarda mattinata, ero di turno al quarto piano dell'ospedale in pronto soccorso. Il nostro servizio segue iter di accesso diversi rispetto a quelli dell'emergency generale. Siamo contigui al reparto, di guardia c'è sempre un solo medico dalle 8 alle 20 e un infermiere. Giù non c'è nessuno a fare filtro nel triage, e neppure una guardia giurata. I pazienti prendono un numero e aspettano. Ho preso servizio alle 14, visitato un bambino in attesa con la mamma che proveniva dal Santobono. Quindi si è presentato questo omaccione che aveva una infiammazione alla palpebra. Un banale orzaiolo».