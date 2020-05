Contrabbando di sigarette, ​due denunce nel Napoletano

I carabinieri della Tenenza di Melito di Napoli hanno denunciato per contrabbando di sigarette due persone di 41 e 26 anni. Il più giovane è stato fermato mentre percorreva via Roma a bordo di uno scooter. Aveva uno scatola di cartone con all’interno 280 pacchetti di sigarette. Il secondo è stato controllato mentre usciva di casa, nel centro di Melito, con in mano una busta contenente le «bionde». Perquisito, sono state rinvenute all’interno della sua abitazione altre stecche per un totale di 236 pacchetti. I tabacchi, di varie marche, erano tutti privi del talloncino del monopolio di stato e sono stati sequestrati. Il loro valore nel mercato nero si sarebbe aggirato intorno ai 1400 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA