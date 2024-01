Legalità, a Napoli memorial in ricordo dei poliziotti caduti in servizio

Un memorial dedicato ai poliziotti morti in servizio Lino Apicella e Giovanni Vivenzio. Alla presentazione della III edizione del torneo di calcio nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino sono intervenute le vedove dei due agenti, Giuliana Guidotti e Ketty Tagliaferri e i promotori dell’evento Massimiliano Fenza e Antonio L’Astorina, colleghi delle vittime, che spiegano: «Il fine è non solo ricordare i nostri fratelli caduti nell’adempimento del dovere, ma tutti i caduti della polizia di Stato e delle altre forze dell’ordine.

Contemporaneamente cerchiamo di lanciare un messaggio positivo attraverso lo sport ai giovani. Benefico è poi lo scopo: il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Santobono Pausilipon».

Alla conferenza stampa hanno preso parte Stefano Spagnuolo, vicario del questore; Antonio De Jesu, assessore comunale alla legalità; Emanuela Ferrante, assessore comunale allo sport; Enza Amato, presidente del Consiglio comunale; Bruna Fiola, consigliera regionale; Sergio Roncelli, presidente Coni Campania; Flavia Matrisciano, direttrice Fondazione Santobono; Giuseppe Caridi, segretario provinciale Sindacato Italiano Appartenenti Polizia di Stato.

Le partite di calcio a 8 saranno disputate a partire dal 4 marzo e vedranno confrontarsi amici e colleghi nel ricordo dell'agente scelto morto nell'aprile del 2020 nel corso di un inseguimento a dei rapinatori e del sovrintendente capo della polizia, vittima di un incidente stradale nell'aprile del 2021 mentre era in servizio. Oltre alla polizia, ad essere coinvolti nel torneo anche atleti appartenenti alle altre forze dell’ordine, enti di Stato ed ordini professionali. Le finali sono previste invece per il 15 e 16 giugno.





«Sono valori che rappresentano in pieno l’Amministrazione - dice la vedova Apicella - quelli trasmessi ai giovani con questo memorial e i momenti di unità, di coesione, di verifica durante questi incontri sono proprio tutto ciò in cui crediamo. Quest’anno oltre agli agenti della polizia di Stato ci saranno anche carabinieri e finanzieri che si sfideranno in un torneo quasi parallelo. Una immensa adesione di forze dell’ordine che per noi è un onore». Le fa eco la moglie di Vivenzio: «Sono contenta che ogni anno si faccia una manifestazione che unisce ragazzi di tutte le età - dice la Tagliaferri - attraverso lo sport e la legalità. Nel ricordo di due giovani poliziotti. Vorrei che a loro si ispirassero i ragazzi di oggi piuttosto che ai modelli negativi delle fiction. Sono loro i veri eroi che hanno sacrificato la vita per gli altri».

Per Fiola «si tratta di una iniziativa importante in ricordo di due agenti che hanno perso la vita nell’esercizio della loro funzione per difendere i cittadini campani, attraverso uno strumento importante come lo sport che avvicina le nuove generazioni, specie in un momento come questo di mancanza di riferimenti e in cui la violenza sembra aver preso il sopravvento sui valori che invece sono quelli che i ragazzi devono perseguire per il loro futuro». «La bellezza di questo torneo è ricordare due uomini valorosi - dice l’assessore Ferrante - coinvolgendo i minori con lo sport e insegnando loro a stare insieme e a imparare valori importantissimi». «Non sono eroi né martiri, ma bravi poliziotti che non si sono tirati indietro di fronte a una sfida contro la criminalità - ha ribadito De Iesu - per cui ricordare ogni anno il loro sacrificio serve a non farlo cadere nell’oblio e a sottolineare che nella vita esistono la responsabilità e il senso del dovere». «Dopo tanti anni la politica ha riconosciuto il valore sociale ed educativo dello sport - afferma Roncelli - ma servono più impianti sportivi anche a Napoli».