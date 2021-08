Napoli, la mensa del Carmine non si ferma neanche a ferragosto: «In fila sempre più italiani»

Sono oltre settecento i pasti che ogni giorno i volontari della mensa del Carmine mettono a disposizione dei senza fissa dimora. Numeri importanti per un solo punto di distribuzione in città. L'unico aperto in questo ferragosto insolito e rovente, in cui l'emergenza non è rappresentata solo dal Covid. C'è anche altro. Gruppi di disperati che ogni mattina si mettono in fila per un piatto di pasta, una bottiglia d'acqua ed un tozzo di pane.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

...