Continuano i servizi disposti dal comando provinciale di Napoli volti a contrastare il commercio abusivo. Particolare attenzione nella zona di Porta Nolana, teatro di mercatini abusivi. I Carabinieri della compagnia di Napoli stella insieme a quelli del reggimento campania hanno sgomberato un mercatino organizzato in via Pica angolo via Castromediano da cittadini originari dell’Est Europa; 63 le persone identificate e 32 i veicoli controllati dei quali 8 sono stati sequestrati.

