Rissa al mercatino di Antignano tra commercianti e abusivi per i posti auto

Mercoledì 21 Marzo 2018, 18:18 - Ultimo aggiornamento: 21-03-2018 18:18

Una furiosa rissa, per motivi di parcheggio, tra negozianti ed ambulanti – e non è la prima volta che accade -, ha reso ancora più difficoltoso il transito e, soprattutto, la sicurezza di chi frequenta la zona del mercato di via De Bustis, a pochi passi da piazza Bernini, uno dei salotti buoni del Vomero. Per calmare gli animi di aggrediti e aggressori, sono spuntate anche mazze da baseball, sono dovute intervenire due “gazzelle” della polizia, chiamate dai residenti, ormai allo stremo per l'ingovernabilità assoluta del mercatino e per il caos (traffico, rifiuti, liti etc.) che puntualmente si crea e mette a repentaglio il vivere quotidiano di questo angolo del Vomero, tra l'altro a pochi passi dal pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Santobono, sempre più difficile da raggiungere dai mezzi di soccorso..