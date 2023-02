Napoli, sequestrata merce contraffatta: colpo al commercio ambulante abusivo

Merce contraffatta e venduta in strada. Duro colpo al commercio ambulante abusivo. L'operazione della polizia locale di Napoli ha portato a controlli serrati nelle zone del centro maggiormente frequentate dai turisti: in particolare gli agenti hanno agito in piazza Municipio, via Toledo, via Chiaia, via Filangieri, via Nazario Sauro e via Gradoni di Chiaia. Qui è stato anche scoperto un terraneo utilizzato dai venditori abusivi per depositare la merce. La polizia locale ha provveduto quindi al sequestro di di un ingente quantitativo di merce e a indentificare uno degli utilizzatori del locale.

Tra i prodotti sequestrati ci sono numerosi articoli contraffatti con loghi di diversi brand, 1261 paia di occhiali, 850 pezzi di bijoutteria varia, 589 cover per cellulari, 625 giocattoli e numerose sciarpe, borse, cappelli e orologi.