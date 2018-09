La domenica nera di Mergellina: sosta selvaggia blocca stazionamento bus

Lunedì 10 Settembre 2018, 12:55

«Domenica dalle 18.30 alle 20.30 le auto in sosta in modo illegale e selvaggio a Mergellina davanti allo stazionamento degli autobus hanno causato l’interruzione del servizio impedendo per circa due ore ai mezzi di uscire ed espletare il servizio e lasciando a piedi gli utenti. L'area, come noi denunciamo da tempo, è invasa da parcheggiatori abusivi spesso anche al soldo di esercizi commerciali della zona che con la complicità di cittadini incivili rendono spesso impraticabile la zona con veri e propri blocchi del traffico».Lo ha denunciato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Verdi impegnato in prima linea da tempo nella lotta contro questa forma di sopraffazione nel corso della trasmissione radiofonica la Radiazza su radio Marte condotta da Gianni Simioli. «Giusto l’intervento della polizia municipale guidata dal comandante Ciro Esposito - ha precisato Borrelli - che si è recata sul posto e oltre a fare le multe ha denunciato penalmente per interruzione del servizio pubblico gli automobilisti che avevano parcheggiato la loro auto bloccando l'uscita dei bus e causando notevoli disagi agli utenti.Stupisce come molte delle persone denunciate siano rimaste sorprese dall’accaduto. C'era anche chi si giustificava dicendo di essere solo andato a fare un'aperitivo o una passeggiata sul Lungomare come se fosse lecito occupare uno stazionamento dei bus, area riservata ad un servizio pubblico per queste ragioni. I cittadini collaborino nel rispetto delle regole e non siano complici di questa assurda pratica».