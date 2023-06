Non hanno digerito la tempistica. Non hanno mandato giù che il blitz sia scattato all’inizio dell’estate e non alla fine, quando ormai gran parte degli incassi sono assicurati. Ed è probabilmente questa la causa scatenante di una serie di minacce consumate nei confronti di un solo obiettivo: l’ufficiale Paolo Fedele, tenente della capitaneria di Porto, finito nel mirino per aver dato seguito al ripristino delle regole sulla costa cittadina, in particolare nella zona del porticciolo di Mergellina e delle acque che bagnano rotonda Diaz.

APPROFONDIMENTI Napoli, boe abusive a Mergellina: «Indagini su 150 barche» Lungomare, blitz anti boe abusive: 150 barche ormeggiate illegalmente, convocati i titolari Ormeggi abusivi a Napoli, scoperto l'affare delle finte boe: duemila euro a barca

Ed è così che nel giro di pochi giorni sono arrivati messaggi intimidatori fin troppo espliciti: mail, lettere anonime; ma anche post sui canali social composti probabilmente dalla stessa mano. Chiaro e inequivocabile il contenuto delle minacce: «Ti mangio il cuore»; «sono un tumore maligno»; «ho tanti agganci, ti faccio rimuovere...». Frasi che puntano a isolare l’ufficiale, a condizionarne scelte e strategie. Una speranza velleitaria, dal momento che il tenente Fedele gode della massima fiducia dell’ammiraglio Pietro Vella, a sua volta presidio di rispetto delle regole ai vertici del Porto di Napoli.

Natali in Calabria, Paolo Fedele è originario di Vibo Valentia, conosciuto per il suo temperamento schivo e riservato, rigoroso con se stesso e con gli utenti che si affacciano nel Golfo. Ma restiamo ai messaggi finora spediti al tenente: da un lato minacce di sapore camorristico; dall’altro il tentativo di isolarlo, di colpirlo con mezzi subdoli, come emerge dall’espressione «conosco tante persone e ti faccio rimuovere...», tipica di chi crede di vantare contatti nelle stanze che contano. Una vicenda finita in Procura, dove l’attenzione è massima nei confronti di tutto ciò che ruota attorno alla risorsa mare. E non è tutto. Il caso delle minacce consumate nei confronti dell’ufficiale Paolo Fedele è al vaglio della Prefettura, come sempre vigile quando si tratta di tutelare esponenti delle istituzioni finiti nel mirino per il lavoro svolto sul territorio.



Ma torniamo in Procura. Conviene a questo punto fare una premessa, a proposito delle indagini coordinate finora dal procuratore aggiunto Pierpaolo Filippelli: poche settimane fa, è stata la Procura a firmare il blitz che ha consentito di smantellare cabine abusive in zona rotonda Diaz e largo Sermoneta. Ma ad alimentare non pochi veleni, da queste parti, sono stati gli interventi condotti contro alcuni ormeggi abusivi trovati a pochi passi dal consolato americano. Un blitz congiuto tra uomini della capitanera di porto e agenti del commissariato Chiaia, che puntava alle boe abusive. Colpiti interessi opachi nel momento di maggiore dinamismo economico, a partire dal primo giorno dell’estate napoletana. Stando a quanto emerso finora le pedane di cemento servivano ad agganciare boe al largo. Ganci illegali, in un mercato letteralmente esploso, come emerge dal prezzario scoperto di recente, in un’indagine condotta da Mergellina a Bagnoli: ormeggiare da queste parti può costare fino a seimila euro a stagione, ovviamente a secondo delle dimensioni dell’imbarcazione e degli accordi presi tra privati e ormeggiatori. Un mondo complesso, quello delle boe, su cui c’è un faro acceso da parte della Procura. Spesso si parte da licenze e concessioni regolari che vengono assicurate in proroga di anno in anno. Oppure, in altri casi, una concessione regolare diventa la classica pezza di appoggio per ampliare la propria sfera di influenza nello specchio di acqua napoletano. È in questo scenario che si è mosso il tenente finito nel mirino di minacce e intimidazioni. Facile immaginare che la pista principale battuta per dare un volto a chi ha organizzato una campagna di minacce contro il tenente riguarda proprio la questione delle boe.

Spiega il parlamentare dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, da sempre in prima linea per il rispetto delle regole, specie se a tutela della risorsa mare: «L’efficacia della lotta alla criminalità passa soprattutto per la competenza e la determinazione di donne e uomini delle forze dell’ordine che, con grande sacrificio e a rischio della propria incolumità, antepongono la sicurezza e il benessere dei cittadini a quella personale. Il Tenente della Guardia Costiera Paolo Fedele è uno di questi. Protagonista di tante operazioni brillanti lungo la costa partenopea, sia in mare che sulle spiagge che sugli approdi, è stato oggetto di intimidazioni preoccupanti. Ho parlato al Prefetto di Napoli, Claudio Palomba, di questa situazione, manifestandogli tutto il mio sostegno affinchè una risorsa come il tenente Fedele sia tutelata come merita, perché lo stesso resti in servizio nella Capitaneria di Porto di Napoli il più a lungo possibile»