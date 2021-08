Napoli, scooter perquisito: trovati 110 grammi di marijuana, 32enne arrestato

Scatta la perquisizione dello scooter per I.F, un 32enne napoletano che, durante un controllo da parte dei poliziotti, si dimostra nervoso ed insospettisce gli agenti.

All’interno della veicolo, occultato nel vano portaoggetti, è stato rinvenuto un sacchetto con circa 110 grammi di marijuana, dal valore di oltre 2000 euro, confezionata in una buste di cellophane pronta ad essere vendute. Rinvenute anche banconote per un totale di 350 euro circa.

In attesa degli esiti degli esami colorimetrici sulle sostanze, I.F. è stato tratto in arresto e dichiarato colpevole per la detenzione di sostanze stupefacenti e condannato a otto mesi di reclusione e a 1800 euro di multa, oltre alle spese processuali.