Era agli arresti domiciliari, mentre polizia e capitaneria di porto ripulivano la spiaggia di Mergellina da ormeggi abusivi e altre installazioni illegali. Poi, quando è tornato libero, ha ritrivato l’arroganza di sempre e si è presentato di nuovo sulla spiaggia dei napoletani (siamo tra Molo Luise e la zona detta Cabine di pescatori). In che modo? Piazzando una propria imbarcazione nello specchio d’acqua. Una sorta di sfida, rispetto ai sigilli posti all’inizio dell’estate, rispetto alla bonifica realizzata grazie all’impegno della capitaneria di porto e del commissariato di polizia Chiaia-San Ferdinando. Sfida consumata anche a mezzo social. Stando a quanto emerso fino a questo momento, negli ultimi giorni è stato creato un audio ad hoc per minacciare gli inquirenti e gli operatori che hanno riportato ordine e legalità sulla costa partenopea. Questo il testo del video: «La spiaggia è mia da cinquanta anni, mio figlio è “a sistema”...», a proposito della presunta appartenenza del figlio alla camorra napoletana. Poi la minaccia nei confronti del comandante Paolo Fedele, protagonista assieme al commissario Stanislao Caruso, di una stagione di contrasto a ogni forma di illegalità sul nostro lungomare.

Ma in che cosa consiste il testo della clip audio? Inchiesta condotta dalla Procura di Napoli, al centro del fascicolo spiccano frasi fin troppo esplicite rivolte al comandante di vedetta della Guardia costiera: «Mi mangio il suo stomaco... mi mangio il suo cuore... lo faccio scomparire... ora che anche mio figlio è entrato nel sistema... questa spiaggia e questo specchio d’acqua è mio, perché sono 50 anni che io e la mia famiglia controlliamo, siamo qui e nessuno ci metterà piede... siamo pronti alla guerra, non abbiamo paura di nessuno». Parole su cui sono in corso le indagini condotte dal capo del pool reati contro ambiente e territorio, il procuratore aggiunto Pierpaolo Filippelli, che ha coordinato i vari interventi che hanno consentito di ripulire una parte della nostra costa cittadina.

Ma proviamo a fare chiarezza, alla luce delle indagini in corso. L’ultima denuncia riguarda una violazione di sigilli mossa nei confronti di un uomo ritenuto responsabile di aver piazzato la propria imbarcazione all’interno dello specchio d’acqua teatro della bonifica iniziata lo scorso giugno. Parliamo di largo Sermoneta ma anche di rotonda Diaz e di alcuni scogli che venivano usati come potenziale punto di appoggio per gli ormeggi e boe abusive. Dopo una serie di interventi mirati, c’è chi ha provato a ribellarsi. Ed è così che, dopo aver lasciato gli arresti domiciliari, un pregiudicato ha provato a piazzare la propria imbarcazione nella zona a ridosso di Molo Russo (detto Pontile di Liliano). Un blitz che ha fatto scattare una nuova denuncia, mentre gli inquirenti sono al lavoro anche per verificare la presenza di minacce di morte in un video ad hoc. Spiega il parlamentare Francesco Borrelli (Verdi), tra i più attivi e impegnati in questi anni, nella campagna di restituzione del mare e delle spiagge ai napoletani, dopo la rimozione di boe abusive e interessi opachi: «La nostra attività di vigilanza continua a tutela della nostra costa, ma anche di chi in questi anni è riuscito a rappresentare un presidio contro interessi opachi, compromessi e indifferenza».

Chiaro il riferimento al lavoro svolto dal comandante Paolo Fedele, in forza alla capitaneria di Porto guidata dall’ammiraglio Pietro Vella, ma anche degli uomini del commissariato Chiaia San Ferdinando. E sono proprio gli agenti del commissariato locale ad essere protagonisti negli ultimi due mesi di delicate indagini sul fronte anticamorra. Sono stati gli uomini guidati dal commissario Stanislao Caruso, accanto ai colleghi della Mobile del primo dirigente Alfredo Fabbrocini ad inchiodare - almeno per ora - alcuni presunti esponenti del gruppo Strazzullo, ritenuti responsabili di stese e minacce di sapore estorsivo.

