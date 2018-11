Giovedì 15 Novembre 2018, 16:48 - Ultimo aggiornamento: 15-11-2018 16:51

Bloccata la linea 2 del servizio ferroviario metropolitano di Napoli dove un uomo si è gettato sui binari nella stazione di Mergellina. L' episodio è accaduto intorno alle 16 e non si conoscono ancora le generalità della vittima, il cui corpo è stato letteralmente tranciato da un vagone del mezzo Trenitalia sul binario 1.Il personale della stazione ha attivato subito le procedure di sicurezza, evacuando l'intera area e sospendendo le corse Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e gli operatori del 118 sebbene le operazioni per la rimozione dei resti dell'uomo risultino complesse e di difficile esecuzione.La dinamica di quanto accaduto è al vaglio delle forze dell'ordine e l'unico dato appurato al momento è il decesso dell'uomo, avvenuto sul colpo. Il treno che stava entrando in stazione per dirigersi ai Campi Flegrei era numerato con matricola 21276.