Questa notte i carabinieri della stazione Posillipo sono intervenuti in via Giordano Bruno 121 per un incendio. Per cause ancora in corso di accertamento una Nissan X-Trail parcheggiata aveva preso fuoco. Le fiamme hanno danneggiato anche le vicine Jeep Renegade e Toyota Yaris. L’incendio è stato domato dai vigili del fuoco, indagini in corso.