Napoli, messa in memoria di Umberto II nella cappella di San Gennaro

18 marzo 1983. Umberto II muore in esilio. L’appuntamento per quell’addio proibito è laggiù, nella abazia di Hautecombe. 21 marzo 2024. Napoli ricorda l’ultimo re d’Italia. Sono passati decenni, sono trascorsi ben 41 anni. L’Italia non è più quella del secolo scorso.

Oggi, intorno alle 18, si è tenuta una santa messa in suffragio per Umberto II e Maria Josè. Ha fatto da cornice un luogo molto caro all’ultima coppia regnante italiana. La cerimonia si è infatti tenuta nella Real Cappella del Tesoro di San Gennaro. A presiedere il rito, monsignor Vincenzo De Gregorio.

L’evento, organizzato dagli Ordini dinastici della Real Casa di Savoia, ha visto una sentita partecipazione da parte dei napoletani.

Molti anche i curiosi, come i folti gruppi di turisti, che si affacciavano dal seicentesco cancello di Cosimo Fanzago che delimita la Cappella.

Oggi però non è stato ricordato solo il Re di maggio, il sovrano che regnò da maggio a giugno del 1946. Sono stati ricordati anche la moglie, Maria Josè, terzogenita del re Alberto I del Belgio, e Vittorio Emanuele, loro secondogenito ed erede al trono. Sono stati ricordati gli anni napoletani della famiglia reale. I più felici.

A Napoli nacquero tre dei quattro figli della coppia: Maria Pia nel 1934, Vittorio Emanuele nel 1937 e Maria Gabriela nel 1940. La loro quartogenita, Maria Beatrice, sarebbe nata a Roma nel 1943. Umberto II e la moglie si trasferirono a Napoli nei primissimi anni Trenta. La loro permanenza si protrasse fino allo scoppio della Seconda guerra mondiale.

«Siamo qui in questo giorno che mediante l’eucarestia vuole essere commemorativo. – dichiara mons. Vincenzo De Gregorio, Abate Prelato della Real Cappella del Tesoro di S. Gennaro – Vuole essere un giorno di amicizia. In questo preghiamo tutti insieme davanti al Signore in ricordo di sua maestà Umberto II, la sua consorte Maria Josè e del loro figliolo il principe Vittorio Emanuele. Ho chiesto all’eccellentissima deputazione di poter utilizzare un oggetto liturgico che alla fine della messa mostrerò. La pisside, sotto cui è inciso Napoli, 5 novembre 1931. L’ultimo dono regale che la nostra cappella ha ricevuto, un dono di Umberto II in visita alla città».

«Siamo qui perché il 18 marzo di quest’anno è caduto il 41esimo anniversario della morte di Umberto II. – commenta Gerardo Mariano Rocco di Torrepadula, Delegato degli Ordini Dinastici di Casa Savoia per la Campania – Tradizionalmente abbiamo sempre organizzato la messa in commemorazione degli ultimi due sovrani d’Italia, Umberto II e Maria Josè. Quest’anno uniamo anche il ricordo del loro figlio Vittorio Emanuele. Siamo qui per commemorare cristianamente queste grandi figure cattoliche e legate alla città di Napoli ma anche per dare un segno di attualità al patrimonio morale che ci hanno lasciato. Attraverso gli Ordini dinastici di Casa Savoia ancora oggi sono tante le opere di beneficenza che vengono promosse. Basta dire che in queste ultime settimane di quaresima abbiamo distribuito 60kg di dolciumi ai più bisognosi».

«Qui stasera onoriamo la memoria di questi nostri sovrani. – aggiunge Salvatore Marigliano, Presidente federazione di Napoli Associazione nazionale combattenti e reduci – Nel bene e nel male dobbiamo ricordare che la nostra patria è stata costruita in quel periodo storico. Se noi esistiamo lo dobbiamo ai tanti che hanno sacrificato la propria vita per darci la libertà. Pace e libertà, oggi sempre più difficili da trovare. Sappiamo bene la situazione geopolitica che c’è in atto e automaticamente pregheremo perché ci sia sempre la pace».

Al termine della commemorazione, in via del tutto straordinaria, l’Abate mons. De Gregorio ha portato in Cappella la pisside di Umberto II. Custodita nel Tesoro di san Gennaro, la pisside venne donata da Umberto II a Napoli al suo arrivo in città nel 1931. Fatta di oro, corallo e malachite, fu l’ultimo dono reale al Tesoro.