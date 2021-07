Armato di coltello, minaccia un bagnino ​sulla spiaggia di Meta: minore denunciato

Nella giornata del 5 luglio, sulla spiaggia libera attrezzata di Meta, un agente del Distaccamento Polizia Stradale di Sorrento, libero dal servizio, interveniva in difesa di un bagnino della spiaggia, minacciato da un ragazzo che era stato rimproverato perché infastidiva i bagnati. L’agente, dopo essersi qualificato, tentava di calmare il giovane il quale, invece di calmarsi, estraeva da uno zaino un coltello a scatto. L’agente riusciva a disarmare il giovane ed a bloccarlo. Il ragazzo con il supporto di una volante del Commissariato di Sorrento, veniva accompagnato in ufficio e dopo gli accertamenti di rito, come disposto dal pm di turno della Procura dei minori, affidato ai genitori. Il giovane è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e possesso ingiustificato di armi da taglio.

