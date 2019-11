Bomba d’acqua su Napoli, tragedia sfiorata a Fuorigrotta: il costone crolla sulle case

Ultimo aggiornamento: 14:32

Erano le 6.30 del mattino quando in via Zanfagna as'è sfiorata la tragedia. Un'intera parete rocciosa è venuta giù dal costone di, impattando contro i primi tre piani del palazzo al civico 126. Pochi secondi di terrore durante i quali i residenti raccontano di aver pensato a un terremoto.«C’è stato un forte boato - racconta Maria - che ci ha scaraventato giù dal letto, senza darci il tempo di capire cosa stesse accadendo. Abbiamo sentito abbaiare i cani e abbiamo pensato subito a un terremoto, ma poi affacciandoci dai balconi abbiamo capito che si trattava della montagna. Il terreno ha ceduto portando con sé vegetazione e alberi sui nostri terrazzi. Solo per fortuna non ci sono stati feriti, ma adesso abbiamo paura per le piogge che verranno»Proprio per questo motivo i condomini, hanno richiesto l’intervento dei proprietari del terreno. «Già in passato - afferma Massimo - abbiamo avuto problemi del genere. Per questo furono fatti i terrapieni di contenimento ma bisogna fare di più. Il costone sta continuando a cedere e ci sentiamo in pericolo. Abbiamo già avvisato i proprietari dell’area, affinché possano agire in tempi rapidi per garantire la nostra sicurezza».