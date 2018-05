Martedì 29 Maggio 2018, 16:39 - Ultimo aggiornamento: 29-05-2018 16:43

«Metropolitana al Rione Sanità, un sogno che diventa possibile» è lo slogan di un post apparso sulla pagina della Terza Muncipalità del Comune di Napoli, Stella - San Carlo all'Arena, presieduta da Ivo Poggiani.«Immaginate di entrare in una cava di tufo del 1700 a pochi passi da Piazza Sanità, salire per un dislivello di circa una centinaio di metri ed accedere alla Metropolitana della linea 1 di Napoli. È un sogno? A volte anche quelli si realizzano. Siamo partiti dall'idea della metro in cave tufacee come quella di Stoccolma applicandola alle cave delle Fontanelle. Ieri finalmente siamo partiti» si annuncia nel post, facendo riferimento a una possibile realizzazione di un'uscita della metropolitana in prossimità di alcune grotte che si trovano nell'area di via Telesino, a metà strada tra la chiesa di Santa Maria alla Sanità e lo storico ossario delle Fontanelle.«Proprio ieri è stato bandito un Concorso di Idee dal Comune di Napoli per la realizzazione, attraverso i fondi di Patto per Napoli, dell'uscita della M1 nel quartiere - si spiega -. In 6 mesi circa si avrà il progetto definitivo, poi si passerà alla realizzazione per un intervento da circa 7milioni di euro. Tra le mille difficoltà quotidiane, cose del genere ci restituiscono il senso della politica sui territori. Sapere di accompagnare un intero quartiere nel processo di rinascita ci dà la giusta carica per ripensare un futuro migliore per il nostro territorio» conclude il post, molto commentato. Un'idea che a molti piace per lo svilippo turistico del quartiere ma che fa temere ad altri altre problematiche di carattere sociale.