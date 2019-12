Napoli, la metropolitana si ferma ancora: chiusa la stazione di piazza Garibaldi, protestano i pendolari

Metro chiusa e pendolari in protesta. Lo scenario si è ripetuto anche questa mattina. In tanti sono rimasti basiti dinanzi alla saracinesca abbassata della metro 1 in piazza Garibaldi. «Si è trattato di un guasto tecnico, ci scusiamo», ha ripetuto il personale Anm agli utenti, ovviamente innervositi. Il problema di oggi è relativo all'impianto di ventilazione. E sui continui guasti il sindacato Usb parla chiaro. «Alle volte capita che ci sia carenza di treni, per cui si è costretti a fermare le corse a Dante. Altre volte accadono guasti dovuti ai due software che non riescono a comunicare tra loro: si tratta di due tecnologie appartenenti a epoche diverse e ogni qual volta si rilevano problemi deve intervenire il personale a fare verifiche sul posto», spiega Adinolfo Vallini, Usb.

Intanto i disagi ricadono sui pendolari che in Campania ogni giorno combattono contro i disservizi del trasporto pubblico.

